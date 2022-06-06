​Влада Німеччини боїться, що Україна використає німецькі танки для вторгнення в Росію, – Bild

За даними німецьких ЗМІ, за останні дев’ять тижнів уряд Шольца звів до мінімуму постачання зброї в Україну.

Уряд Німеччини не хоче постачати танки в Україну, тому що боїться, що Збройні сили України можуть використовувати їх для вторгнення на територію країни-агресорки Росії.

Про це повідомляє "НВ" з посиланням на Bild.

Видання з посиланням на джерела, близькі до уряду, пише, що є побоювання, що "Україна може стати надто самовпевненою", якщо здобуде низку перемог на полі бою, і перейде на територію країни-агресора. Це означатиме, що німецькі танки знову опиняться на території Росії.

"Це побоювання наголошує на певній недовірі Берліна до президента України Володимира Зеленського. І це також є причиною того, що оборонна промисловість Німеччини не отримала дозволу на постачання бойових танків", – йдеться у матеріалі.

За даними німецьких ЗМІ, за останні дев’ять тижнів уряд Олафа Шольца звів до мінімуму постачання зброї в Україну.

Видання Welt am Sonntag повідомило, що в період з 30 березня по 26 травня в Україну надійшло лише дві невеликі партії зброї. У середині травня Німеччина відправила 3 тисячі протитанкових мін і 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати України найсучасніші системи ППО.

Наприкінці квітня уряд Німеччини оголосив про постачання 30 зенітних самохідних установок "Гепард". Перше постачання відбудеться не раніше липня. Шольц говорив, що танки треба підготувати, але, на думку київських урядових кіл, справжньою причиною затримки є навчання українських військових роботі з такою технікою.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував виступ Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі. Він вважає, що українці сподівалися почути у виступі, які "конкретні кроки зробить коаліція, аби надати масову підтримку, щоб Україна виграла цю війну, але цього не сталося".