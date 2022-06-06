Кремль намагається продати вкрадене в Україні зерно постраждалим від посухи країнами Африки, – New York Times

Кремль намагається отримати прибуток від викраденого в Україні зерна та продати його постраждалим від посухи країнам Африки, яким загрожує голод.

У середині травня США надіслали сповіщення 14 країнам, переважно африканським, про те, що російські вантажні судна виходять із портів біля України, навантажені, за даними Держдепу, вкраденим українським зерном. Йдеться про три російських вантажних кораблі, пише The New York Times.

Вони курсували між Керченьскою протокою, що розділяє Крим і Росію, та різними портами Середзименоморʼя. Іколи вони заходили в порти Туреччини і Сирії, інколи – відключали транспондери при перетині Серидземного моря – ймовірно, щоб приховати кінцевий пункт призначення. Один із американських посадовців на умовах анонімності зазначив журналістам, що визначити походження зерна непросто, але примітною ознакою є те, що росіяни продавали його з великою знижкою.

"США працюють з іншими країнами, щоб запобігти продажу зерна, яке, можливо, було викрадене з України", – заявив представник Держдепу стосовно розісланої телеграми.

Попередження загострило дилему африканських країн, оскільки вони стоять перед вибором скористатися воєнними злочинами в Україні, але, разом з тим – і отримати невдоволення західних союзників, а з іншого – відмовитися від дешевої їжі в той час, як ціни на пшеницю зростають, а люди голодують.

За даними української сторони, росіяни під час повномасштабного вторгнення вкрали в України близько 500 000 тонн пшениці на суму $100 000 млн. Більшість цього вантажу була доставлена в порти Криму, а потім перевезена суднами, зокрема й тими, які перебувають під санкціями.

Минулої пʼятниці голова Африканського Союзу, президент Сенегалу Макі Салл зустрічався в Росії з президентом Володимиром Путіним, щоб спробувати забезпечити постачання зерна.

Директор Міжнародного інституту стратегічних досліджень HORN Хасан Ханнендже вважає, що потреба в їжі настільки висока, що африканці не будуть обговорювати, чи закуповувати зерно, вкрадене внаслідок воєнних злочинів.

Головний секретар МЗС Кенії Мачарія Камау публічно заперечив отримання країною попереджувального сповіщення з США.

"Нащо їм взагалі попереджати нас? Нащо комусь купувати награбоване? Це звучить як пропагандистських хід", – заявив він.

Речниця МЗС Танзанії Мінді Касіга сказала, що позиція її країни "завжди була нейтральною".

Нагадаємо, крім того, що окупанти крадуть та вивозять українське зерно, вони блокують порти, що унеможливлює постачання. Експорту чекають близько 22 млн тонн зерна.

За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що допомогти в експорті могли з конвої третіх країн. Йдеться про супровід кораблів із зерном з конвоями флоту інших держав.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, попри спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів, аби налагодити експорт зерна з України, це не допоможе реалізувати постачання всіх українських зернових.