​Туреччина домовлятиметься з Росією про механізм експорту українського зерна через Чорне море, - речник Ердогана

Наразі тривають консультації щодо координації відправлення та прибуття суден між Туреччиною, Україною, Росією та ООН

Туреччина сподівається домовитися з РФ про механізм експорту українського зерна через Чорне море, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Anadolu.

За словами речника турецького президента Ібрагіма Каліна, наступного тижня заплановано візит глави російського МЗС Лаврова в Туреччину. Під час зустрічі сторони планують обговорити це питання.

"У цьому напрямку, безумовно, українська сторона матиме провести роботи з розмінування в портах Одеси. Але натомість є законні очікування безпеки, що російські кораблі не будуть заходити в ці порти", - сказав Калін.

Він додав - тривають консультації щодо координації відправлення та прибуття суден між Туреччиною, Україною, Росією та ООН. Сторони переговорів повинні розробити механізм для спостереження за цим процесом.

"Навіть якщо ми домовимося з основних питань, напевно, на початок процесу піде ще 3-5 тижнів. Тому що час йде проти нас, коли ми розглядаємо розмінування і підготовку коридору", - додав речник Ердогана.

Нагадаємо, в інтерв'ю LB радник керівника ОПУ Михайло Подоляк сказав, що зернові конвої під охороною третіх країн можуть вирішити продовольчу кризу.

Днями МЗС України назвало умови відновлення експорту з портів. Це повне відведення військ РФ з акваторії та гарантії ненападу на судна й конвої.

3 червня посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про те, що Туреччина входить в число країн, які купують українське зерно, яке вкрала Росія.