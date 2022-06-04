На посилення бундесверу можуть спрямувати додаткових 100 млрд євро

Бундестаг ухвалив виділити на оснащення німецької армії додатково 100 млрд євро.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На підтримку нової статті німецької конституції проголосували 567 депутатів за необхідного мінімуму в 491 голос.

Згідно зі змінами, кошти на посилення бундесверу у розмірі 100 млрд євро можуть бути профінансовані за рахунок кредитів в обхід так званого "боргового гальма" - правила, що забороняє витрачати з бюджету більше, ніж до нього надходить.

Тепер для набрання чинності необхідно, щоб зміни схвалили і дві третини членів федерального представництва земель - бундесрату.

На ці кошти найближчими роками планується закупити найсучасніше озброєння для німецької армії: літаки, танки, боєприпаси, а також прилади нічного бачення та засоби зв'язку.

Зазначається, що ці заходи є реакцією на підрив російською агресією в Україні європейського світопорядку. Реалізація цього пакету заходів дозволить Німеччині щонайменше протягом кількох років дотримуватись критеріїв НАТО щодо витрачання на оборону не менше 2% обсягу ВВП.

Уточнюється, що Німеччина закупить новітні винищувачі F-35 та 60 важких транспортних вертольотів Chinook CH-47F. При цьому більшість коштів, від 32 до 40 млрд євро, буде спрямована на оснащення наземних військ.

Крім цих поправок, бундестаг переважною більшістю голосів схвалив і створення спеціального фонду для інвестицій на переоснащення бундесверу.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставку Україні своїх найсучасніших засобів протиповітряної оборони. У своєму виступі перед Бундестагом у середу він заявив, що ФРН збирається надіслати українцям системи IRIS-T.