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На посилення бундесверу можуть спрямувати додаткових 100 млрд євро

Бундестаг ФРН схвалив поправки до конституції для посилення бундесверу.

На посилення бундесверу можуть спрямувати додаткових 100 млрд євро
Фото: DPA

Бундестаг ухвалив виділити на оснащення німецької армії додатково 100 млрд євро.  

Про це повідомляє Deutsche Welle. 

На підтримку нової статті німецької конституції проголосували 567 депутатів за необхідного мінімуму в 491 голос.  

Згідно зі змінами, кошти на посилення бундесверу у розмірі 100 млрд євро можуть бути профінансовані за рахунок кредитів в обхід так званого "боргового гальма" - правила, що забороняє витрачати з бюджету більше, ніж до нього надходить. 

Тепер для набрання чинності необхідно, щоб зміни схвалили і дві третини членів федерального представництва земель - бундесрату.

На ці кошти найближчими роками планується закупити найсучасніше озброєння для німецької армії: літаки, танки, боєприпаси, а також прилади нічного бачення та засоби зв'язку.  

Зазначається, що ці заходи є реакцією на підрив російською агресією в Україні європейського світопорядку. Реалізація цього пакету заходів дозволить Німеччині щонайменше протягом кількох років дотримуватись критеріїв НАТО щодо витрачання на оборону не менше 2% обсягу ВВП. 

Уточнюється, що Німеччина закупить новітні винищувачі F-35 та 60 важких транспортних вертольотів Chinook CH-47F. При цьому більшість коштів, від 32 до 40 млрд євро, буде спрямована на оснащення наземних військ. 

Крім цих поправок, бундестаг переважною більшістю голосів схвалив і створення спеціального фонду для інвестицій на переоснащення бундесверу. 

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв поставку Україні своїх найсучасніших засобів протиповітряної оборони. У своєму виступі перед Бундестагом у середу він заявив, що ФРН збирається надіслати українцям системи IRIS-T.

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