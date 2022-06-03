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Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET

Кожен дорослий українець може отримати 3000 доларів.

Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою CUAET

Уряд Канади виплачуватиме фінансову допомогу українцям, які прибувають у країну за програмою Канадсько-українського дозволу на екстрені подорожі (CUAET – Canada-Ukraine authorization for emergency travel measures).

Кожен дорослий українець може отримати 3000 канадських доларів, підліток – 1500.

Для отримання цієї одноразової допомоги потрібно мати рахунок у канадському банку і відповідні міграційні документи, зокрема дозвіл на роботу чи навчання.

Оформити виплату можна за цим посиланням.

Нагадаємо, Канада виділить Україні ще 250 мільйонів канадських доларів (близько $210 млн) позики.

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