Росія звинуватила сина британської депутатки у причетності до вбивства командира чеченської бригади в Україні

Це сталось після того, як з'явилися кадри бойових дій британців в Україні.

Росгвардія повідомляє на своєму сайті, що один з її командирів, чеченський боєць Адам Бісултанов, був убитий 26 травня в сутичці з “групою найманців із Великобританії та США”. Нібито серед них був “син британського парламентаря” Бен Грант.

Про це повідомило видання Guardian.

Грант вперше прибув до України в березні, після того як він побачив кадри російських бомбардувань будинку, де чути крики дитини.

“На драматичних кадрах, опублікованих в Інтернеті цього тижня, можна почути, як Грант, який є ветераном Афганістану та колишнім королівським морським піхотинцем, каже “іди, йди”, коли він і його підрозділ виходять з лісу і вистрілюють протитанковою ракетою “Матадор” у, як вважається, російський бронетранспортер БТР-80”, - повідомляє Guardian.

В свою чергу, Росгвардія повідомила, що Бісултанов загинув, коли його БТР-80 тричі підбили іноземні бойовики.

Грант розповів, що його підрозділ із 15 британських та американських добровольців та двох українських перекладачів готував штурм об'єкта, який утримує Росія, коли на початку цього місяця вони потрапили під потужний вогонь Росії.

В окремій заяві російська прокуратура повідомила, що почала розслідування щодо Гранта та його діяльності в Україні.

Як наразі вважається, щонайменше троє британських громадн перебувають під вартою в Росії після того, як їх захопили в Україні в квітні. Минулого тижня Віктор Гаврилов, чиновник Генпрокуратури самопроголошеної "Донецької Народної Республіки (ДНР)", заявив, що двом полонених британців, яких він назвав Шоном Піннером та Ендрю Хіллом, може загрожувати смертна кара.

Раніше повідомлялось, що три тисячі американських добровольців готові долучитись до служби в міжнародному батальйоні на боці України.

Нагадаємо, 27 лютого президент Зеленський закликав усіх іноземців, які хочуть захистити безпеку в Європі, приєднатися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

28 лютого Іноземний легіон добровольців було сформовано. Того ж дня президент України підписав указ №82/2022 про запровадження безвізового режиму для іноземців, які допомагатимуть захищати Україну від російської агресії.