Сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом

Про відповідне рішення розповів сенатор.

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Фото: Марк Дейлі у твіттері

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Про це у твіттері повідомив сенатор Марк Дейлі.

"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду", – процитував він частину документу.

“….. the illegal invasion of Ukraine by the Russian Federation is an Act of Genocide”

Senate of Ireland passed a resolution on Genocide by Russia in Ukraine @ZelenskyyUa @r_stefanchuk @Denys_Shmyhal @mezentseva_dep pic.twitter.com/2ge88ih7th — Senator Mark Daly (@SenatorMarkDaly) June 1, 2022

Раніше геноцидом війну в Україні визнали Естонія, Латвія, Канада, Польща, Литва та Чехія. Україна ухвалила відповідний документ найпершою.