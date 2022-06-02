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Сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом

Про відповідне рішення розповів сенатор. 

Сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом
Фото: Марк Дейлі у твіттері

Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Про це у твіттері повідомив сенатор Марк Дейлі.

"Незаконне вторгнення Російської Федерації в Україну є актом геноциду", – процитував він частину документу. 

Раніше геноцидом війну в Україні визнали Естонія, Латвія, Канада, Польща, Литва та Чехія. Україна ухвалила відповідний документ найпершою.  

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