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Унаслідок стрілянини у лікарні в Оклахомі загинуло 5 людей

Загинув стрілець та його чотири жертви.

Унаслідок стрілянини у лікарні в Оклахомі загинуло 5 людей
Фото: twitter/tulsapolice

Унаслідок стрілянини у лікарні Святого Франциска міста Талса, штат Оклахома, загинуло четверо людей.

Про це пише BBC з посиланням на поліцію.

У правоохоронних органах підтвердили, що підозрюваний також загинув. Відомо також про поранених.

Правоохоронці повідомили, що вони ще працюють над очищенням кампуса медичного закладу.

Заступник начальника місцевої поліції Джонатан Брукс повідомив, що особа зловмисника ще не встановлена. Вважається, що смертельні вогнепальні поранення він завдав собі сам.

За його словами, у підозрюваного на місці події була довгоствольна вогнепальна зброя та пістолет. Його мотиві невідомі.

Брукс повідомив, що поліція отримала виклик про активного стрільця о 16:52 за місцевим часом і прибула на місце події протягом трьох хвилин.

Правоохоронці наразі опитують свідків події.

Президента США Джо Байдена проінформували про стрілянину, повідомили у Білому домі.

Нагадаємо, ввечері 25 травня, в Харкові відбулась стрілянина, в ході якої загинули троє чоловіків.

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