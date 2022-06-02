У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
У Миколаєві снаряди окупантів розривалися просто у дворах багатоповерхівок
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Ударні групи штурмовиків і бомбардувальників здійснили до десяти авіанальотів на ворожі позиції, – Повітряні сили
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Михайло Подоляк: «Ти не можеш сісти за стіл переговорів зі стукачем»
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не розслаблятися: ворог рухається до меж області
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Інститут журналістики КНУ імені Шевченка не буде зустрічатися з медійниками країни-агресора, - Володимир Різун
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
Утікачі-прогульники: хто з нардепів відсутній під час воєнного стану
ЗСУ виштовхнули росіян майже за межі артилерійської досяжності Харкова та зупинили наступ з Ізюму, – ISW
ЗСУ виштовхнули росіян майже за межі артилерійської досяжності Харкова та зупинили наступ з Ізюму, – ISW
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
Битва за Тайвань: як готуються до потенційного протистояння Тайбей, Пекін і Вашингтон
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
«In the middle of nowhere»: УПЦ МП заявила про «розрив з Москвою». Але до ПЦУ не дійшла. Що там у них відбувається?
ГоловнаСвіт

США планують продати Україні ударні безпілотники, - Reuters

Вашингтон може продати Україні чотири ударні безпілотники.

США планують продати Україні ударні безпілотники, - Reuters
Фото: Армія США

Вашингтон може продати Україні чотири ударних безпілотники.

Адміністрація президента Джо Байдена має намір повідомити Конгрес про можливий продаж дронів Україні найближчими днями, після чого очікується публічне оголошення.

Про це повідомило НВ з посиланням на Reuters. 

Мова йде про продаж Україні безпілотників MQ-1C Gray Eagle. 

Але, за даними джерел Reuters, продаж безпілотників може бути заблокований Конгресом.

Зазначається, що Gray Eagle може літати до 30 годин і більше в залежності від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Grey Eagle здатний переносити до восьми ракет Hellfire.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Пізніше Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги. А президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також