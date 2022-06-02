США планують продати Україні ударні безпілотники, - Reuters

Вашингтон може продати Україні чотири ударні безпілотники.

Вашингтон може продати Україні чотири ударних безпілотники.

Адміністрація президента Джо Байдена має намір повідомити Конгрес про можливий продаж дронів Україні найближчими днями, після чого очікується публічне оголошення.

Про це повідомило НВ з посиланням на Reuters.

Мова йде про продаж Україні безпілотників MQ-1C Gray Eagle.

Але, за даними джерел Reuters, продаж безпілотників може бути заблокований Конгресом.

Зазначається, що Gray Eagle може літати до 30 годин і більше в залежності від своєї місії і може збирати величезні обсяги даних для розвідувальних цілей. Grey Eagle здатний переносити до восьми ракет Hellfire.

Нагадаємо, США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Пізніше Міноборони США опублікувало перелік озброєння, яке отримає Україна в рамках 11 пакету військової допомоги. А президент США Джо Байден підтвердив, що його адміністрація скеровує в Україну передові ракетні системи середньої дальності.