Ентоні Блінкен оголосив про нову військову допомогу Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомив на брифінгу держсекретарь США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що новий пакет допомоги був схвалений президентом Джо Байденом сьогодні вранці.

У новий пакет військової допомоги увійшли ракетні системи великої дальності.

Ентоні Блінкен не назвав точного розміру пакета допомоги, але напередодні кореспондент "Голосу Америки" повідомляв, що Україна отримає зброю на 700 млн доларів.

Нагадаємо, видання Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло про те, що нове озброєння, яке Україна отримає від США, включатиме високомобільну артилерійську ракетну систему M142 (HIMARS).

До слова, президент США Джо Байден написав у колонці для NYT, що американці нададуть українцям більш досконалі ракетні системи та боєприпаси, які дозволять точніше вражати ключові цілі на полі бою в Україні.