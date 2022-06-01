На Херсонщині окупанти обладнують другу та третю лінії оборони

У Херсонській області російські окупанти обладнують другу та третю лінії оборони.

Про це повідомив у Медіацентрі Україна речник Міноборони Олександр Мотузяник.

"На Херсонщині противник зараз намагається утримувати зайняті рубежі, зокрема, за нашою інформацією, він уже обладнує другу та третю лінії оборони", – сказав він.

Мотузяник повідомив про частковий успіх ЗСУ в Херсонській області.

"Є частковий успіх на Херсонщині, якого нам вдалося досягти окремими успішними контрнаступальними діями певних підрозділів Збройних Сил України", – повідомив він.

Нагадаємо, Олександр Мотузяник говорив про те, що основною метою окупантів лишається вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, утримання сухопутного коридору з Кримом та блокування морських комунікацій у північно-західній частині Чорного моря.