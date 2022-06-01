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В Дії з'явиться послуга "усиновлення"

За кілька місяців у застосунку буде новий функціонал.

В Дії з'явиться послуга "усиновлення"
Фото: Дія

У застосунку "Дія" з'явиться послуга "усиновлення", з допомогою якої можна подати заявку на первинну консультацію.

Про це заявила в Медіацентрі Україна уповноважена президента з прав дитини і дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук.

Вона зазначила, що протягом декількох місяців до затосунку додадуть новий функціонал.

"Можна буде подати пакет документів на кандидата в усиновлювачів, опікунів, батьків-вихователів прийомної родини або дитячого будинку сімейного типу, а також ознайомитись з анкетами дітей тощо", – заявила Герасимчук.

Нагадаємо, Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке спрощує подання документів для охочих усиновити дитину.

До слова, за даними Дар'ї Герасимчук, понад 234 тисячі українських дітей примусово вивезли у Росію, ОРДЛО чи Білорусь

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