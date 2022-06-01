Ветерани та їхні рідні зможуть отримати до 20 тис. гривень на підтримку свого бізнесу

Ветерани та члени їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особами і мають підтвердження цього статусу, зможуть отримати одноразове грошове відшкодування – до 20 тис. гривень – на купівлю товарів, необхідних для ведення власної справи.

Про це повідомляє Український ветеранський фонд.

Зазначається, що загалом на підтримку власної справи ветеранів та їхніх родин в Фонді передбачена сума у 10 млн гривень на близько 500 заявок. Паралельно розпочато фандрейзинг серед міжнародних партнерів, аби підтримати якомога більше бізнесів.

"Отримати фінансову допомогу можна, якщо людина вже щось придбала з засобів свого виробництва чи підприємництва там, куди вона переселилася з 24 лютого цього року. Цими коштами можна компенсувати витрати повністю чи частково", – коментує виконавча директорка Фонду Наталія Калмикова.

Щоб отримати одноразову фінансову підтримку, потрібно:

Зібрати пакет необхідних документів, а саме: паспорт, довідку ВПО, виписка чи витяг з ЄДР про ФОП чи самозайняту особу, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім’ї ветерана війни, документи, що підтверджують покупку після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів.

Надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті veteranfund.com.ua в розділі "мікрофінансування бізнесу".

Отримати відповідь від Фонду після перевірки пакету документів.

Після схвалення – отримати кошти.

Нагадаємо, за словами міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної, після війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення, яке постраждало від російської агресії.