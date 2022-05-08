Пріоритетними у плані забезпечення житлом будуть ветерани, - Лапутіна

Після війни ветерани будуть пріоритетною категорією у забезпеченні житлом населення, яке постраждало від російської агресії.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна, інформує Інтерфакс-Україна.

"За іншого розвитку подій вже цього року ми мали реалізувати потужну ціль – закрити повністю черги для ветеранів, які є переміщеними особами. Була велика перемога, коли ми за підтримки керівництва держави здобули відповідну субвенцію у державному бюджеті. Водночас наразі ми розуміємо, що потреба у житлі охопить набагато ширші кола населення України, чиї будинки знищив ворог", – сказала Лапутіна.

У зв'язку з чим, за її словами, створено спільну робочу групу з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством соцполітики, Мінфіном, яка працює над тим, як моделювати житлову політику, щоб після перемоги був ефективний механізм першочергового надання житла ветеранам.

"Має бути справедливий розподіл житла в майбутньому, особливо щодо людей, які 8 років стоять у черзі, особливо для тих, хто є переселенцем. З іншого боку, багато цивільних залишилися без житла, також без житла залишилися багато військових, які наразі служать. Крім того, будуть подвійні статуси, коли людина була учасником АТО, стала переселенцем, наразі пішла на широкомасштабну війну, а сім'я змушена переселитися. Ми проговорили, що коли матимемо загальний план забезпечення житлом, то в ньому пріоритетними будуть наші ветерани", - додала міністр.

Нагадаємо, що станом на 4 травня українці подали 135 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло.

Також заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов говорив про те, що уряд має три програми з відновлення житла, що постраждало у війні з Росією, – короткострокову, середньострокову ти цільову.