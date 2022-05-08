Росіяни повільно реагують на невдачі на фронті через високі втрати серед командирів, – Міноборони Великобританії

Ця тенденція може зберегтися, враховуючи відсутність досвіду оперативного командування в офіцерів, які були призначені замість убитих.

Через складнощі в командуванні і контролі та слабкі дії росіян ворожа армія залучила на поле бою старше командування.

Російське військове керівництво рідко делегує операційне командування до своїх підлеглих, які, зі свого боку, не набувають досвіду. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії.

Проте зараз неясно, чи присутність цих командирів на полі бою призвела до повторного перегляду концпецій операцій.

"Передова дислокація командирів піддала їх значному ризику, що привело до непропорційно високих втрат російських офіцерів у цьому конфлікті. Це привело до того, що сили повільно реагують на невдачі та не можуть змінити свій підхід на полі бою", – вважає розвідка Великобританії.

Британські військові думають, що це може зберегтися, враховуючи відсутність досвіду оперативного командування в офіцерів, які були призначені замість убитих.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 08 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/dGuAeC1DIh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 8, 2022

Нагадаємо, цього тижня The New York Times із посиланням на джерела серед посадовців написала, що США надали Україні розвідувальні дані, які допомогли відслідкувати та знищити деяких російських генералів під час війни. На запитання щодо переданих українцям розвідувальних даних речник Пентагону Джон Кірбі сказав, що Міноборони США не говоритиме про таке. Але визнав, що Штати надають "Україні інформацію та розвідувальні дані, які вона може використовувати для свого захисту".

Відомо про ліквідацію 12 російських генералів, зокрема командувача 29-ї армії Східного військового округу РФ генерал-майора Андрія Колесникова.

За словами радника міністра внутрішніх справ Геращенка, українські військові влучили в штаб 2-ої армії Росії, де знаходилася ставка начальника генштабу ЗСУ Росії Герасимова. Герасимов приїхав керувати наступом на Словʼянськ. Підтвердження інформації про те, що він був поранений в Україні, у США нема.