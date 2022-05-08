За вчора росіяни втратили у війні проти України 400 окупантів та вісім танків, – Генштаб ЗСУ

ББМ у ворога за суботу поменшало зразу на 29 одиниць.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 8 травня орієнтовно склали близько 25 500. За добу було знищено 400 окупантів.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати ворога:

танки ‒ 1130 (+8) од,

бойові броньовані машини ‒ 2741 (+28) од,

артилерійські системи – 509

ракетні системи залпового вогню – 179 (+7) од,

засоби ППО – 86 (+2) од,

літаки – 199

гелікоптери –156 (+1) од,

автомобільна техніка та автоцистерни – 1961 (+27) од,

кораблі /катери –12 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19).

спеціальна техніка – 39 (+1).

крилаті ракети – 92 (+2).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються", – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, 6 травня одеське медіа видання повідомило про загоряння ворожого фрегату типу "Буревісник" біля острову Зміїний. Того дня Генштаб у звіті про втрати Росії вказав один новий знищений корабель чи катер.

7 травня ЗСУ повідомили про знищення біля Зміїного російського катера типу "Серна".