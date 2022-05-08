ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
ЗСУ знищили російський катер біля острова Зміїний
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
7-9 травня комендантська година на Полтавщині триватиме з 21.00 по 7.00, - Лунін
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Росіяни обстріляли ракетами місто Карлівка в Полтавській області, пошкоджено інфраструктуру (оновлено)
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Пішов з життя мер окупованого Токмака на Запоріжжі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
"Повернись живим" за добу зібрали 30 млн гривень на "літачок" для армії
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
Загинув засновник “Українського легіону” Святослав Стеценко
ГоловнаСуспільствоВійна

За вчора росіяни втратили у війні проти України 400 окупантів та вісім танків, – Генштаб ЗСУ

ББМ у ворога за суботу поменшало зразу на 29 одиниць. 

За вчора росіяни втратили у війні проти України 400 окупантів та вісім танків, – Генштаб ЗСУ
Ілюстративне фото

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України з 24 лютого по 8 травня орієнтовно склали близько 25 500. За добу було знищено 400 окупантів.

Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ

Інші втрати ворога:

  • танки ‒ 1130 (+8) од, 
  • бойові броньовані машини ‒ 2741 (+28) од, 
  • артилерійські системи – 509 
  • ракетні системи залпового вогню – 179 (+7) од, 
  • засоби ППО – 86 (+2) од,
  • літаки – 199 
  • гелікоптери –156 (+1) од, 
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 1961 (+27) од,
  • кораблі /катери –12 (+1) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 360 (+19).
  • спеціальна техніка – 39 (+1).
  • крилаті ракети – 92 (+2).

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Новопавлівському напрямку. Дані уточнюються", – зазначили в Генштабі. 

Нагадаємо, 6 травня одеське медіа видання повідомило про загоряння ворожого фрегату типу "Буревісник" біля острову Зміїний. Того дня Генштаб у звіті про втрати Росії вказав один новий знищений корабель чи катер. 

7 травня ЗСУ повідомили про знищення біля Зміїного російського катера типу "Серна". 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також