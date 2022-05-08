Військові в Придністровʼї продовжують перебувати в повній боєготовності, – Генштаб

Росія не припиняє наступу в Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та Херсонською областями і утримання сухопутного коридору між цими територіями та Кримом.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках – без змін. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі по обʼєктах в Україні. Підрозділи збройних сил РФ продовжують прикривати кордон у Брянській та Курській областях. Про це повідомили в зведенні Генерального штабу на початку 74 доби героїчного спротиву українського народу російському воєнному вторгненню.

На Слобожанському напрямку противник зосередився на недопущенні подальшого просування наших військ у бік державного кордону України на північ та північний схід від Харкова. Ворог здійснював артилерійські обстріли у районах населених пунктів Прудянка, Слатине та Циркуни. Для посилення оборони в районі населеного пункту Козача Лопань росіяни обладнали інженерні позиції.

На Ізюмському напрямку РФ зосередилася на підготовці до продовження наступу на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ. З метою посилення угруповання з території російської федерації ворог передислокував дві батальйонні тактичні групи зі складу 35-ї загальновійськової армії у визначені райони. Здійснював артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони. Для уточнення положення наших військ ворог продовжує повітряну розвідку біля Ізюма та Камʼянки.

На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ продовжує наступальні дії на Лиманському, Попаснянському, Сєверодонецькому та Авдіївському напрямках.

На Курахівському напрямку за підтримки артилерії ворог намагається відновити наступальні дії у напрямку населеного пункту Новомихайлівка.

"На Лиманському напрямку в результаті штурмових дій противник захопив північну околицю Шандриголове", – зазначили в Генштабі.

На Маріупольському напрямку продовжує блокувати наші підрозділи у районі заводу Азовсталь. За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії.

"Противник продовжує підвезення озброєння, військової техніки, боєприпасів, паливно-мастильних речовин для забезпечення потреб угрупування військ на зазначеному напрямку", – йдеться також у повідомленні.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках окупанти за підтримки авіації завдають ударів по військових та цивільних об’єктах, проводять перегрупування і посилення підрозділів, нарощують систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

На Криворізькому напрямку з метою виявлення позицій підрозділів Збройних Сил України противник застосовував БпЛА “Орлан-10ˮ.

На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою. Збройні формування в Придністровському регіоні Республіки Молдова та підрозділи оперативної групи російських військ перебувають у бойовій готовності “Повна”.

Кораблі Чорноморського флоту РФ в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

За попередню добу зенітно ракетними підрозділами Повітряних Сил було уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА типу “Орлан”, два БпЛА типу “Форпост” та дві крилаті ракети. Додатково два БпЛА типу “Орлан” було знищено зенітними ракетними підрозділами Сухопутних військ.

На території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України за минулу добу відбито дев’ять атак ворога, знищено дев’ятнадцять танків, двадцять одиниць бойової броньованої техніки, чотири спеціальних броньованьованих автомобілів, шість автомобілів та одну одиницю спеціальної інженерної техніки противника.

Нагадаємо, 8-9 травня українців закликають бути особливо обережними та не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Загроза ракетних ударів зберігається по всій території. Учора ворог обстріляв ракетами Одесу.