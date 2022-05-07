"Логіка Гітлера була зрозуміла, він хотів знищити всі нації. Навіщо ви напали на нас, незрозуміло".

Ветерани Другої світової війни звернулися до президента Росії Володимира Путіна із закликом дати можливість вийти з оточення українським військовим та цивільним, які знаходяться на оточеному росіянами заводі "Азовсталь" у Маріуполі.

Про це йдеться у відеозверненні ветеранів.

Ветерани закликають президента РФ дати можливість вийти з оточення військовим та цивільним особам, які перебувають на Азовсталі.

"Логіка Гітлера була зрозуміла, він хотів знищити всі нації. Навіщо ви напали на нас, незрозуміло. Ми нічого не просили і не нав'язували вам своїх порядків", - каже Олександра Романчикова, ветеран ВВВ, яка під час війни була медсестрою та застала блокадний Ленінград.

Ветерани шоковані, що росіяни, які воювали пліч-о-пліч з українцями проти нацистської Німеччини, вбивають дітей на території України.

"Війна – це знищення народу", - наголошує Олексій Ткаченко, який під час війни служив у Криму.

Ветерани Другої світової війни, які залишилися в живих, закликають до совісті російської влади.

"Ми захистили у 1941-1945 роках від страшного лиходія. Не будьте ж ви подібним лиходієм. Станьте ж ви людиною. Випустіть заради нашої перемоги, яку ми кували також. Які слова підібрати? Бажаєте, щоб ми стали перед вами навколішки? Ми готові, але відпустіть цих людей, - кажуть ветерани.

Раніше повідомлялося, що сьогодні з Азовсталі евакуювали всіх жінок, дітей та людей похилого віку.

Нагадаємо, раніше полк "Азов", який обороняє Маріуполь, спростував фейк РФ про вихід бійців полку до російських військових з білим прапором. У соцмережах з’явилася інформація, що нібито "азовці" вийшли з білими стягами в напрямку російських військ.