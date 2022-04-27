В Ізраїлі вирішили відмовитися від традиційного параду ветеранів 9 травня

Рішення про скасування параду та характер церемонії ухвалено разом з ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

Міністр імміграції та інтеграції Пніна Тамано-Шата заявила, що щорічний офіційний парад ветеранів на День перемоги 9 травня в Ізраїлі не відбудеться.

Про це повідомляє портал "Новини Ізраїлю".

Тамано-Шата зазначила, що на традиційній церемонії на горі Герцля цього року основну увагу буде приділено внеску євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною. Міністр наголосила, що рішення про скасування параду та характер церемонії ухвалено разом з ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

Напередодні посольство України повідомляло, що за підсумками зустрічі посла Євгена Корнійчука та Пніни Тамано-Шати міністр заявила, що, незважаючи на традицію попередніх років, цьогоріч прийнято рішення утриматися від громадських заходів і маршів 9 травня через російську агресію проти України.

Раніше посол України Євген Корнійчук звернувся до ізраїльської влади з проханням перенести офіційні заходи на честь Дня перемоги з 9 на 8 травня.

Водночас уже надійшли заяви про низку заходів. Наприклад, на 7 травня оголошено проведення Автопробігу перемоги.

Нагадаємо, Сейм Латвії оголосив 9 травня Днем пам'яті загиблих на війні проти Росії українців.