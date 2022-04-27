Китайський виробник дронів DJI оголосив про призупинення комерційної діяльності в Росії та Україні

Це рідкісний приклад припинення діяльності китайською компанією у відповідь на війну.

Китайських виробник дронів DJI оголосив про "призупнення всієї комерційної діяльності" в Росії та Україні на період перегляду "вимог відповідності".

Про це пише New York Times.

Це рішення найбільшого в світі виробника комерційних безпілотників стало рідкісним прикладом припинення діяльності китайською компанією у відповідь на війну в Україні.

Минулого тижня в DJI заявили, що їхня продукція призначена винятково для цивільного використання.

Китай у питанні війни Росії проти України займає неоднозначну позицію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала на розширенні співпраці між Москвою та Пекіном. Вона сказала, що Китай заявив про дружбу з Росією, яка "не має меж".

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін говорив про "глобальну безпекову ініціативу" та підтримку "неподільності безпеки" – концепції, яку просувала Росія. Крім того, китайські державні ЗМІ повторювали російську пропаганду навіть щодо убивств мирних українців у Бучі.

При цьому офіційно Пекін запевнив європейських лідерів, що буде домагатися миру в Україні, але робитиме це на власних умовах, уникаючи тиску Росії.