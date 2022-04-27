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Китайський виробник дронів DJI оголосив про призупинення комерційної діяльності в Росії та Україні

Це рідкісний приклад припинення діяльності китайською компанією у відповідь на війну. 

Китайський виробник дронів DJI оголосив про призупинення комерційної діяльності в Росії та Україні
Фото: www.3dnews.ru

Китайських виробник дронів DJI оголосив про "призупнення всієї комерційної діяльності" в Росії та Україні на період перегляду "вимог відповідності".

Про це пише New York Times.

Це рішення найбільшого в світі виробника комерційних безпілотників стало рідкісним прикладом припинення діяльності китайською компанією у відповідь на війну в Україні.

Минулого тижня в DJI заявили, що їхня продукція призначена винятково для цивільного використання.

 

Китай у питанні війни Росії проти України займає неоднозначну позицію. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголошувала на розширенні співпраці між Москвою та Пекіном. Вона сказала, що Китай заявив про дружбу з Росією, яка "не має меж". 

Лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін говорив про "глобальну безпекову ініціативу" та підтримку "неподільності безпеки" – концепції, яку просувала Росія. Крім того, китайські державні ЗМІ повторювали російську пропаганду навіть щодо убивств мирних українців у Бучі. 

При цьому офіційно Пекін запевнив європейських лідерів, що буде домагатися миру в Україні, але робитиме це на власних умовах, уникаючи тиску Росії.

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