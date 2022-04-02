​Китай буде домагатися миру в Україні «своїм способом», – прем’єр-міністр

У ході саміту ЄС-Китай Пекін запевнив європейських лідерів, що буде домагатися миру в Україні, але робитиме на власних умовах, уникаючи тиску Росію.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Лі Кецян сказав лідерам ЄС, що Пекін буде домагатися миру «своїм способом». Він також зазначив, що Китай завжди прагнув миру і сприяв переговорам і готовий продовжувати відігравати конструктивну роль.

У свою чергу лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що сподівається, що ЄС буде розглядати Китай «незалежно», нагадуючи тісні зв'язки Європи зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, учора відбувся саміт, на якому лідери Євросоюзу обговорили з керівництвом Китаю російську агресію проти України. За його підсумками директор департаменту Європи МЗС КНР Ван Лутун заявив, що Пекін не має наміру робити яких-небудь спеціальних кроків для обходу західних антиросійських санкцій, проте і далі розвиватиме звичайні торгові стосунки з РФ і іншими країнами.

Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз запровадив масштабні та ефективні антиросійські санкції, до яких приєдналися понад 40 держав. І Китай має якщо не підтримувати санкційну політику, то принаймні не втручатися в неї.

За підсумками саміту ЄС-Китай Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ Жозеп Боррелль заявив, що Євросоюз і Піднебесна спільно відповідальні за мир в Україні.