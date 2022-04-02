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Росія обстріляла Шепетівку на Хмельниччині (оновлено)

Розпочалася пожежа.

Російські війська обстріляли місто Шепетівка у Хмельницькій області. Про це повідомляє Енергоатом у телеграмі.

"Місцеві мешканці повідомляють про гучні вибухи. Розпочалась пожежа. Чекаємо на уточнену інформацію", - зазначають у повідомленні.

На відео також видно сильне задимлення.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій закликав мешканців Шепетівки та області утриматися від публікації фото та відео наслідків російського удару та зберігати спокій, залишатися вдома.

Оновлення. Пізніше голова ОВА повідомив, що ракетного удару було завдано по промисловому об'єкту в Шепетівці. Там перебувало 15 людей. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Працівники ДСНС ліквідують пожежу. 

Нагадаємо, вночі ракетних ударів з боку Росії зазнали Полтава і Кременчук. А в Павлоградському районі Дніпропетровської області ракета влучила в залізницю.

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