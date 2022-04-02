4 217 українців вдалося евакуювати гуманітарними коридорами 2 квітня, - Верещук

Результати роботи гуманітарних коридорів 2 квітня - 4 217 евакуйованих українців.

Про це повідомила Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, гуманітарними коридорами з Маріуполя і Бердянська за сьогодні на власному транспорті доїхали до Запоріжжя 1 263 людини. З них 765 - із Маріуполя та 498 - з міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.

"Евакуаційний конвой з 10 автобусів із міста Бердянськ з-понад 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті", - зазначила Верещук.

За її словами, на Луганщині вдалося евакуювати 2 650 осіб із Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Нижнього.

Верещук додала, що із Запоріжжя до Бердянська 2 квітня доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська. Частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя.

Нагадаємо, за інформацією Офісу президента, 2 квітня для евакуації громадян погодили сім гуманітарних коридорів.