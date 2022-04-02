Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Українські бійці розгромили за декілька годин батальйонну тактичну групу окупантів на Донеччині
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
ГоловнаСуспільствоВійна

4 217 українців вдалося евакуювати гуманітарними коридорами 2 квітня, - Верещук

Завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська.

4 217 українців вдалося евакуювати гуманітарними коридорами 2 квітня, - Верещук
Фото: ОПУ

Результати роботи гуманітарних коридорів 2 квітня - 4 217 евакуйованих українців.

Про це повідомила Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, гуманітарними коридорами з Маріуполя і Бердянська за сьогодні на власному транспорті доїхали до Запоріжжя 1 263 людини. З них 765 - із Маріуполя та 498 - з міст Запорізької області: Бердянська, Мелітополя, Пологів, Оріхова та Василівки.

"Евакуаційний конвой з 10 автобусів із міста Бердянськ з-понад 300 маріупольцями вже пройшов Василівку. Також продовжується рух колон людей на приватному транспорті", - зазначила Верещук.

За її словами, на Луганщині вдалося евакуювати 2 650 осіб із Сєвєродонецька, Рубіжного, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Нижнього.

Верещук додала, що із Запоріжжя до Бердянська 2 квітня доїхали ще 17 автобусів, які завтра зранку продовжать евакуацію маріупольців із Бердянська. Частина з них буде намагатися доїхати ближче до Маріуполя. 

Нагадаємо, за інформацією Офісу президента, 2 квітня для евакуації громадян погодили сім гуманітарних коридорів. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також