Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 35

Кількість жертв обстрілу росіянами будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 35.
Про це повідомив голова ОДА Віталій Кім.
Раніше повідомлялося про 28 загиблих.
Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок влучення російської ракети в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА, де розміщені облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.
31 березня стало відомо, що під завалами Миколаївської ОДА шукають голову білоруського товариства Тетяну Деменнікову. Вона працювала в управлінні економіки обладміністрації.