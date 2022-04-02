Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Бригада імені князя Романа знищила транспортно-заряджальну машину з комплексу ТОС "Солнцепек"
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Загинули двоє синів добровольця, росіянина Олега Бутусіна: вони воювали на боці України
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
Війська РФ обстріляли ракетами Полтаву та Кременчук
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
У Маріуполі військові непритомніють від голоду і п'ють воду з батарей, - командир "Азову"
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Президент позбавив звань генералів двох зрадників із Служби безпеки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
Командування Десантних військ показало, як боєць 81-ї бригади знищує ворожі літаки
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
У Дніпрі повідомляють про вибухи (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 35

Раніше повідомлялося про 28 загиблих.

Кількість жертв обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 35

Кількість жертв обстрілу росіянами будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 35.

Про це повідомив голова ОДА Віталій Кім.

Раніше повідомлялося про 28 загиблих.

Нагадаємо, 29 березня близько 08:45 у Миколаєві внаслідок влучення російської ракети в дев’ятиповерхову адміністративну будівлю ОДА, де розміщені облдержадміністрація та обласна рада, сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи.

31 березня стало відомо, що під завалами Миколаївської ОДА шукають голову білоруського товариства Тетяну Деменнікову. Вона працювала в управлінні економіки обладміністрації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також