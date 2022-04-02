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Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних, - Тимошенко

Українським військовим була надана уся необхідна допомога.

Звільнені українські військові вже прямують до своїх рідних, - Тимошенко
Фото: полонені

Українські військові, які 1 квітня були звільнені в ході обміну, вже невдовзі побачать свої сім’ї і побратимів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він також оприлюднив відео, як військові готуються вирушити до місця зустрічі з представниками командування своїх підрозділів.

«Звільненим вчора з полону українським військовим була надана уся необхідна допомога, в тому числі медична. Вже незабаром кожен зможе побачити рідних», - пише Тимошенко.

Він також подякував усім звільненим військовослужбовцям за їхню службу.

Нагадаємо, 1 квітня в Запорізькій області відбувся обмін полоненими, в ході якого звільнили 86 українських бійців, в тому числі 15 жінок.

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