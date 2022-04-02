Підірвали переправу: окупанти пішли з Городні на Чернігівщині

Російські окупаційні війська покинули місто Городня на Чернігівщині.

Про це повідомив голова Городнянської громади Андрій Богдан. За його словами зараз ситуація в місті контрольована, інформує Суспільне.

За словами Богдана, перед відходом окупаційні війська росії підірвали переправу та відрізали частину громади від сполучення з Черніговом. На околицях міста Городня, росіяни залишили розбиту техніку, її будуть використовувати для того, щоб спробувати полагодити міст та відновити сполучення з обласним центром.

Зараз шукають можливість доправити до Городні готівку, щоб виплатити пенсії та інші соціальні виплати. Поки Городня була в окупації, людям роздавали по 500 гривень. Комунальні служби працювали, їжі та харчів вистачало, медикаменти були.

В людей настрій позитивний, єдине побоюються, щоб російські війська не повернулись. Також в місті окупанти залишили 1 танк. Він схожий на неушкоджений, його охороняють місцеві, щоб потім передати до ЗСУ.

Нагадаємо, що росіяни змушені відводити свої війська від Чернігова через морально-психологічний стан, стан техніки, забезпечення матеріально-технічними засобами та боєприпасами, заявив командувач військ ОК "Північ" Віктор Ніколюк.

Раніше Генштаб Збройних сил України підтвердив звільнення від окупантів Слободи на Чернігівщині. Під контроль української влади повернуто також село Лукашівка.