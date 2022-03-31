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Генштаб підтвердив звільнення від окупантів Слободи на Чернігівщині

Під контроль української влади повернуто також село Лукашівка.

Генштаб підтвердив звільнення від окупантів Слободи на Чернігівщині
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Українська армія в середу, 31 березня, звільнила від російських загарбників два села у Чернігівській області.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"На Чернігівщині підрозділами Оперативного командування "Північ" звільнено два населені пункти – Слобода та Лукашівка. Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових предметів, залишених росіянами, та допомоги місцевим жителям", – зазначили у Генштабі.

Раніше про те, що ЗСУ звільнили село Слобода біля Чернігова, звідки окупанти обстрілювали гумкоридор, повідомляв журналіст Андрій Цаплієнко. Йому про це розповіли військові, які передали зняте в Слободі відео. 

З цього населеного пункту окупанти влаштовували обстріли гуманітарного коридору. Село розташоване приблизно за 20 кілометрів на північ від обласного центру.

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