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​Змінили часові межі комендантської години на Черкащині, - голова ОВА

Це зробили для зручності роботи підприємств і проведення посівної кампанії.

​Змінили часові межі комендантської години на Черкащині, - голова ОВА
Фото: Facebook/Ігор Табурець

В Черкаській області змінили часові межі комендантської години.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Тепер вона триватиме із 21.30 до 6.00 по всій області. Це для зручності роботи підприємств, а також проведення посівної кампанії", - пояснив Табурець.

Він наголосив, що під час комендантської години суворо заборонено перебувати на вулиці чи в громадських місцях. Як виняток може бути сигнал тривоги.

Нагадаємо, 29 березня оголосили про посилення комендантської години в Ніжині. Вона розпочалася 29 березня о 20:00 і тривала до 5-ї години ранку 31 березня.

У Києві створили комендатуру. Вона відповідатиме за координацію військових і виконавчої влади, забезпечення заходів під час комендантської години.

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