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Під завалами Миколаївської ОДА шукають голову білоруського товариства Тетяну Деменнікову

Станом на 13:00 кількість жертв обстрілу зросла до 20.

Під завалами Миколаївської ОДА шукають голову білоруського товариства Тетяну Деменнікову
Тетяна Деменникова з послом Білорусі Ігорем Соколом, листопад 2019 року
Фото: Радіо Свобода

У Миколаєві намагаються з’ясувати долю Тетяни Деменнікової, яка працювала в управлінні економіки обладміністрації та очолювала Миколаївське обласне національно-культурне товариство білорусів "Голас Радзіми" (Голос Батьківщини).

Про пише білоруська служба "Радіо Свобода".

"На момент вибуху наша Тетяна була на роботі, зараз тривають рятувальні роботи. Її наразі не знайшли. Сподіваємося на краще", – розповіла заступниця голови білоруського товариства Миколаєва Тетяна Бусько.

Тетяна додала, що після війни вона не зв'язувалася з посольством Білорусі в Україні і їй ніхто не телефонував, щоб поцікавитися ситуацією.

У Миколаєві проживає 480 тисяч осіб. За даними останнього перепису населення 2001 року, білоруси становлять 0,8% жителів обласного центру.

За даними ДСНС, станом на 13:00 31 березня після влучення ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації у Миколаєві загинуло 20 людей. Рятувальники витягнули з-під завалів 19 тіл, і одна людина померла в реанімації. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Російські війська обстріляли ракетами Миколаївську ОДА 29 березня. Відбулося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверх. Рятувальники не припиняють пошуків тіл загиблих. Також відомо, що ушкоджень зазнали принаймні 33 людини. 

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