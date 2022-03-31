У Києві обікрали поштовий склад майже на 1 мільйон гривень. Поліцейські вже затримали трьох зловмисників.

Про це повідомили у столичній поліції.

Зловмисники проникли до складу в період дії комендантської години та викрали посилки з різноманітним вмістом, а також майно перевізника.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Михайло Ніконов, інформація про те, що невідомі особи обікрали склад надійшла до правоохоронців декілька днів тому.

“Ми провели низку слідчих та оперативно-розшукових заходів, вивчили записи із камер відеонагляду і встановили осіб, які могли бути причетні до скоєння злочину. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання ймовірних підозрюваних ми виявили викрадене майно та затримали зловмисників”, – сказав він.

Правопорушниками виявилися три місцеві мешканці – двоє чоловіків, 1983 і 1988 років народження, а також жінка, 1986 року народження.

Поліцейські з’ясували, що один із фігурантів неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів і нещодавно вийшов з-під варти під заставу. Інший чоловік також раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та зберігання наркотичних речовин. А їхня спільниця була умовно засуджена за незаконне заволодіння транспортним засобом.

Слідчий відділ Дніпровського управління поліції розпочав кримінальне провадження за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Фігурантам загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.