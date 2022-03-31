Українські університети передають приміщення для відновлення роботи вишів з Луганщини, – голова Луганської ОВА

Університети України надають вишам з Луганщини приміщення під освітній процес, наукову роботу та житло. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зокрема, у Дніпрі Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара надав необхідну кількість приміщень для організації навчального процесу (в дистанційній формі) СНУ ім. В. Даля. Також надані кімнати в гуртожитку для проживання студентів і викладачів.

«Сюди перемістилася частина адміністрації, студенти і викладачі трьох факультетів», - зазначив Гайдай.

У Хмельницькому університеті виділено п’ятиповерхову будівлю, де раніше розміщувався приватний ЗВО, що дає можливість здійснювати повноцінний навчальний процес. Будуть виділені місця й у гуртожитку, пообіцяв очільник Луганщини.

Подільський державний університет у Кам’янець-Подільському надав приміщення для організації робочих місць, а також виділяє кімнати в гуртожитку для проживання співробітників і студентів.

«Завдяки такій підтримці, ми збережемо науковий потенціал Луганщини, молодь зможе отримувати вищу освіту в наших закладах, які, ми всі віримо, невдовзі повернуться у рідну область», - заявив Гайдай.