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Росія завдала ракетного удару по військовій частині в Дніпропетровській області

Загинули дві людини.

Росія завдала ракетного удару по військовій частині в Дніпропетровській області
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Російські військові завдали ракетних ударів по військовій частині у Дніпропетровській області. Про це повідомив голова обласної адміністрації Валентин Резніченко.

За словами Резніченка, внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю і склад з пальним. Загинули двоє людей, ще п'ятьох поранено, їх госпіталізували до лікарні.

"Тривають рятувальні роботи та боротьба з пожежею", - зазначив голова ОДА.

За даними Державної служби з надзвичайних справ, окупанти запустили дві ракети.

"Дві ракети російських військ о 10 годині 31 березня влучили в одну з військових частин на Дніпропетровщині. Значно пошкоджені адмінбудівля та склад паливно-мастильних матеріалів. Під завалами виявлено дві людини без ознак життя, п'ятеро поранені. Рятувальники приборкують пожежу", - заявила речниця ДСНС Дніпропетровської області Євгенія Дудка.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали удару по нафтобазі у Дніпрі.

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