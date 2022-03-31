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Російські військові літаки порушили повітряний простір Швеції

Порушення шведської території тривало близько хвилини.

Російські військові літаки порушили повітряний простір Швеції
ілюстративне фото
Фото: facebook/aviacionmilitar am

У повітряний простір Швеції 2 березня увійшли чотири російські літаки - два штурмовики Су-24 у супроводі двох винищувачів Су-27, які вилетіли з Калінінградської авіабази. Штурмовики були оснащені ядерною зброєю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляють, що через конфлікт в Україні шведські ВПС були приведені в підвищену готовність і могли завчасно побачити, що пілоти прямують в небо над Готландом, шведським островом у Балтійському морі.

При цьому збройні сили країни відмовилися від офіційних коментарів з приводу того, чи були ці два штурмовики оснащені ядерною зброєю, проте заявили, що порушення повітряного простору мало бути навмисним.

"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо для країни, що перебуває в стані війни. Ми проаналізували інцидент, і ясно, що я не можу виключити неправильну навігацію, але все вказує на те, що вони навмисно порушили кордони Швеції", - сказав начальник ВПС Карл-Йохан Едстром.

Швеція розгорнула два винищувачі JAS 39 Gripen, які зробили знімки російських літаків і підтвердили, що вони оснащені ядерною зброєю, зазначає видання.

Порушення шведської території тривало близько хвилини.

Швеція є нейтральною країною і не входить до НАТО.

Нагадаємо, 14 березня у румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від українського кордону, знайшли безпілотний літальний апарат, найімовірніше, російського походження, схожий на "Орлан-10". 

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