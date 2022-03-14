У Румунії знайшли безпілотник, схожий на російський "Орлан-10"

У румунському муніципалітеті Думітра, трохи більше ніж за 100 кілометрів на південь від українського кордону, знайшли безпілотний літальний апарат, найімовірніше, російського походження. Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на "Балканський оглядач".

Повідомляють, що місцева поліція розпочала розслідування після того, як мешканець району Бистриця-Несеуд у Східних Карпатах повідомив, що невідомий дрон приземлився на галявині біля його будинку.

Прессекретар місцевої поліції заявив, що йдеться про авіамодель, мініатюрний літак, який не мав жодного обладнання чи знаків, що наводили б на думку, що це щось військове чи пов’язане з війною.

Однак згідно із зображеннями, які циркулюють в інтернеті, "модель літака" схожа на російський безпілотник "Орлан-10". Це модель використовується для збору розвідувальних даних і визначення цілей.

Фото: Пресслужба ДПСУ Безпілотний літальний апарат Орлан-10

Безпілотники "Орлан-10" виготовляє тільки Росія і постійно використовує в Україні з 2014 року.

Нагадаємо, в ніч на 11 березня у західній частині Загреба, столиці Хорватії, розбився невідомий літальний апарат. Хорватські спеціалісти вважають, що це Ту-141 "Стриж" радянського виробництва, який використовували в 1980-х. За словами радника міністра оборони України Маркіяна Лубківського, це безпілотник - не український.