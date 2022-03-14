Без офшорів: Багами приєдналися до санкцій проти РФ

Співдружність Багамських островів приєдналася до санкцій проти РФ. Про це йдеться у заяві Центрального банку держави, передає Reuters.

«Центральний банк Багамських островів видав директиви для фінансових установ та заборонив підконтрольним фінансовим установам діяльність зі сторонами, які перебувають під санкціями Сполучених Штатів та інших західних країн, у відповідь на війну в Україні», - йдеться у повідомленні.

Агентство Reuters у понеділок повідомило, що танкери з нафтою та паливом, контрольовані російським «Совкомфлотом», були перенаправлені на Багами після того, як не змогли доставити вантажі через санкції.

«Регульовані організації, які мають ліцензію або дозвіл на діяльність на Багамах або в їх межах, (отримують вказівку) не брати участь в угодах з особами, організаціями чи бізнесом, пов'язаним з Росією та Білоруссю, які підпадають під санкції», — йдеться у заяві ЦБ.

Багами – відома тіньова зона, де офшорні підприємства не підлягають оподаткуванню і не зобов'язані складати щорічну звітність.