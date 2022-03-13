Лукашенко хотів би "особисто" зустрітися з Папою Римським

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, написав листа Папі Римському Франциску і привітав його з річницею початку понтифікату.

Лист опубліковано на сайті Лукашенка.

"Ми з гордістю згадуємо минуле і з надією дивимось у майбутнє... Білорусь поділяє Ваш заклик будувати братерство, поважаючи культуру та традиції народів. Згідний з Вами, що єдиним правомірним бар'єром може бути лише бар'єр проти ненависті та несправедливості, погроз і нав'язування чужої волі. Сподіваюся, що найближчим часом ми особисто обговоримо ці та інші теми", - написав Лукашенко.

Раніше сьогодні у своїй проповіді в річницю його обрання на престол очільник Ватикану зробив заяву на підтримку України.

Нагадаємо, 25 лютого, наступного дня після нового військового вторгнення в Україну, Папа Франциск особисто прибув до посольства РФ у Ватикані і закликав до припинення війни.