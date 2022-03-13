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​Росія вже зібрала тисячі найманців у Сирії та Лівії, - ГУР Міноборони

За участь у бойових діях проти України платитимуть 300-600 доларів. 

​Росія вже зібрала тисячі найманців у Сирії та Лівії, - ГУР Міноборони
Фото: EPA/UPG

Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада. Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу «Хмеймім» двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу «Чкаловський» у Московській області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони

За інформацією ГУР, упродовж останніх днів Росія вже завербувала тисячі сирійських найманців серед членів так званого Ополчення національної оборони та підрозділів 5 корпусу ЗС Сирії.

«Передбачається, що сирійці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю, – йдеться у повідомленні військової розвідки. – Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні».

Щомісячна заробітна платня для іноземних найманців, які воюватимуть у складі російських військ, складатиме від 300 до 600 доларів США.

Нагадаємо, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, Росія для перекидання в Україну стягує найманців з Вірменії, Сирії та Сербії

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, що Росія вербує в Сирії бійців, сподіваючись, що їхній досвід ведення бойових дій у міських умовах допоможе взяти Київ. 

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