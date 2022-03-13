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Російські окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині ракетами "Точка-У"

На щастя, постраждалих та руйнувань немає.

Російські окупанти обстріляли Авдіївку на Донеччині ракетами "Точка-У"
Фото: Павло Кириленко/Донецька ОДА

Вдень 13 березня окупантами була обстріляна Авдіївка у Донецькій області. 

Про це написав у Telegram керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Щойно росіяни вистрілили з Точки-У в напрямку мирного населення Авдіївської громади. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - написав він.

Також продовжуються обстріли в Очеретинській громаді: багато пошкоджених будинків у Кам'янці, точну інформацію поки що встановити неможливо. Без електрики залишається Верхньоторецьке - високовольтну лінію там пошкодили напередодні.

Нагадаємо, що очільник Ватикану, Папа Римський Франциск у своїй публічній промові у неділю, в річницю його обрання на престол, зробив заяву на підтримку України. Він назвав "варварськими" дії російської армії під час облоги та бомбардування Маріуполя.

В оточеному Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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