​"Не хвилюйтесь, ворога люто знищують", - у Міноборони пояснили, чому втрати росіян "застигли" на 12 тис.

Українські війська та захисники знищують російських окупантів, підрахунок втрат ворога ведеться, станом на зараз противника зупинено і немає інтенсивного активного протистояння.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Де загиблі вороги? Чому, за офіційними даними, вже декілька днів не змінюється цифра «більше 12 тисяч»? Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але підрахунок втрат особового складу ворога - далеко не першочергова справа на місці подій", - написала вона у фейсбуці.

Маляр пояснила, що ситуація динамічно змінюється, і станом на зараз противника зупинено. Наразі немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

"Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника якраз свідчить про дійсно великі втрати і потребу в доукомплектуванні особового складу", - пояснила заступниця міністра.

Маляр також наголосила, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже складний і встановити точну цифру важко. Однак є декілька методик підрахунку, які і використовують.

"Тобто після бою ніхто не ходить з калькулятором, якщо говорити дуже спрощено... Цифри надходять від різних джерел, часто із запізненням на декілька діб. Усе залежить від ситуації на місці", - додала заступниця міністра.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів станом на ранок 13 березня складають понад 12 000 осіб, 74 літаки та 86 гелікоптерів.