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Депутатці, яку окупанти призначили "мером" Мелітополя, повідомлено про державну зраду, - Офіс генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Запорізькій області.

Депутатці, яку окупанти призначили "мером" Мелітополя, повідомлено про державну зраду, - Офіс генпрокурора
Галина Данильченко
Фото: 5.ua

Депутатці Мелітопольської міської ради, яка з подачі окупантів проголосила себе "виконуючою обов'язки мелітопольського міського голови", повідомлено про підозру за фактом державної зради.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє Офіс генерального прокурора України.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури повідомлено про підозру депутатці Мелітопольської міської ради за фактом державної зради (ч.1 ст.111 КК України)", - сказано у повідомлені.

За даними слідства, депутатка Мелітопольської міської ради на шкоду державному суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності України і інформаційній безпеці здійснила перехід на бік ворога в умовах воєнного стану.

На виконання отриманого від представників РФ завдання представниця місцевої влади проголосила себе "виконуючою обов'язки Мелітопольського міського голови" і активно здійснювала дії щодо організації й упорядкування окупаційної влади на території міста Мелітополь та Мелітопольського району.

Проголосивши про створення невизначеного законодавством України органу – «Комитет народных избранников», підозрювана закликала громадян України до його підтримання та припинення спротиву мешканців міста окупаційній владі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, російські окупанти в Мелітополі призначили новим мером депутатку "Опоблоку" Галину Данильченко. 

Мешканці Мелітополя знову зібралися на мітинг підтримки викраденого мера Івана Федорова.

Президент Володимир Зеленський назвав ознакою слабкості ворога викрадення мера та прирівняв їхні дії до дій терористів з ІДІЛ, також він звернувся зі словами підтримки до жителів Мелітополя. Вчора близько двох тисяч мелітопольців вийшли на акцію підтримки викраденого мера, під час мітингу викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.

Сьогодні стало відомо про викрадення Євгена Матвеєва - це мер міста Дніпрорудне Запорізької області, що розташоване поряд з Енергодаром.

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