У Мелітополі на мітингу проти окупантів викрали активістку Гайсумову

У Мелітополі 12 березня на мітингу проти російських окупантів викрали громадську діячку Ольгу Гайсумову.

Інформація про це з'явилася у Facebook Ольги Гайсумової.

Інформація була оприлюднена приблизно о 9:30. На сторінці активістки вказали, що її викрали окупанти.

"Окупанти викрали Ольгу Гайсумову просто з мітингу! Мелітополь, виходьте", – закликали на сторінці активістки.

Мелітопольці на мітингу вимагали, щоб окупанти відпустили мера Івана Федорова, якого викрали напередодні.

Нагадаємо, що 11 березня окупанти викрали мера міста Мелітополь Федорова. До цього він відмовився від співпраці з ворогом. Окупанти затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста.

10 березня російські військові викрали в Мелітополі депутатку Запорізької обласної ради Лейлу Ібрагімову. Її потім відпустили.