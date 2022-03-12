На Сумщині бійці сил територіальної оборони зуміли знищити три танки та самохідну артилерійську установку окупантів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

"4-0 на користь Сумської тероборони. Вчора на Сумщині бійці тероборони зупинили 3 ворожі танки та 1 САУ", - йдеться в повідомленні.

Як заявили в Пентагоні, українські Збройні сили продемонстрували високу тактичну майстерність у боротьбі з набагато більшим супротивником.

Як повідомили у Генштабі, тридцять одна батальйонно-тактична група Росії, що діяла на українській території, вже втратила боєздатність.

Також 11 березня група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації здійснили до десяти нальотів на колони ворожої техніки, під час яких завдала потужних ракетно-бомбових ударів по броньованій техніці та живій силі окупантів.