Жертв і постраждалих немає.

У Подільському районі Києва було збито безпілотник, виникла пожежа на даху адміністративної будівлі.

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"На Подолі в Києві відбувся вибух, у результаті якого сталося загоряння приміщення Ощадбанку. Попередньо встановлено, що за вказаною адресою збито безпілотний літальний апарат, інформація про потерпілих встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили у ДСНС, 12 березня о 6:17 до оперативно-координаційного центру Головного управління служби в Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Хорива.

На місце події прибули вогнеборці 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю бійці встановили, що внаслідок попадання невідомого об’єкта горить покрівля 4-поверхової адміністративної будівлі. О 7:34 пожежу локалізовано на площі 50 кв. м і о 8:34 ліквідовано.

На місці було задіяно 5 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 24 чоловіки особового складу. Жертв і постраждалих немає.

"У російському безпілотнику, що впав на вулиці Хорива, був кілограм вибухівки (пластиду) з металевими кульками. Судячи з усього це був дрон-камікадзе моделі "Куб"", - додав Геращенко.

Нагадаємо, що 12 березня біля Василькова Київської області після авіаудару російських військ загорілася нафтобаза.

У Київській області біля Броварів після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції.