По Чернігову вночі били зі "смерчів", вранці Росія вчинила авіаналіт на Суми, – зведення від ОДА

Ворог суне на своїй техніці по Київській області і продовжує гуманітарну катастрофу в Маріуполі.

Увечері та в ніч на 12 березня Росія обстрілювала Чернігів зі "смерчів" і здійснювала авіанальоти. Обстріли були хаотичними – і по центру міста, і по спальних районах.

Досі відсутнє водопостачання в усьому Чернігові, вже другу добу частково немає електроенергії. Ведуться оборонні бої на підступах до Чернігова, півдні та Київському напрямку. Про це йдеться у зведенні від голів ОДА станом на 8-му ранку.

У Київській області напруженою лишається ситуація в Бучанському та Броварському районах. В Ірпені та поблизу Гостомеля йдуть бої. Немішаєвим і Бородянкою суне ворожа техніка. У Броварському районі були обстріли населених пунктів, у Вишгородському – також стрілянина. Славутич досі без світла, у Фастівському районі влучили в нафтобазу с. Крячки.

Близько 5-ї ранку Росія здійснила авіаналіт на Суми, було кілька влучань. Інформацію про пошкодження і жертви уточнюють.

Уночі також стало відомо про погодження зелених коридорів із Сум, Лебедина, Краснопілля, Тростянця, Великої Писарівки, Конотопа. Усі – до Полтави.

Житомирщина вночі пережила три повітряні тривоги. Попередньо: інформації про руйнування та втрати немає.

Кіровоградська область – з 5-ї ранку повітряна тривога. Було кілька вибухів. За попередньою інформацією, бомбили аеропорт у Кропивницькому і Канатовому.

На Дніпропетровщині вже кілька годин тривога. Спрацювала ППО.

Харків – за ніч кілька повітряних тривог. По області тривають бої на деяких напрямках, учора ЗСУ знищили колону російської техніки в Чугуївському районі.

Запорізька область – усю ніч вили сирени, але вибухів не було. Учора зустріли евакуйованих 880 жителів Енергодара, Дніпрорудного та Василівки. Гуманітарна колона, яка рушила до Маріуполя, в черговий раз не змогла дістатися точки призначення.

У Рівненській області ніч минула спокійно, але тривога була вранці.

На Донеччині по всій лінії зіткнення ведеться вогонь різної інтенсивності. Волноваха захоплена окупантами. Маріуполь в облозі, гуманітарка із Запоріжжя через російські війська дійти не може. У Краматорську ніч минула спокійно.

На Луганщині ворог від учора веде вогонь по Сєвєродонецьку і Рубіжному. Дуже багато пожеж внаслідок обстрілів. Майже 100 000 абонентів по області без електрики. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. ДСНС забезпечує постачання технічної води до Попасної та Лисичанська.

У Миколаєві вночі йшов обстріл "градами" та "смерчами". Зранку також лунали вибухи. Обстріл мав хаотичний характер. Постраждали спальні райони, приватний сектор, у яких взагалі відсутні військові та важливі інфраструктурні обʼєкти. Наразі з'ясовується ступінь пошкоджень. Тривають роботи з подачі світла і тепла.

В Івано-Франківську вночі було спокійно, але о 5-й ранку почалася повітряна тривога. Львівщина – те саме.

Чернівці сидять в укритті з 5:25, триває повітряна тривога.

Вінниччина ніч пережила спокійно, але вранці була кількагодинна повітряна тривога.

Волинь – тихо. Закарпаття – тривога від ранку, інформації про активність чи влучання немає.

Хмельницька область – відносно спокійно. Лунали тривоги.

Тернопіль – була повітряна тривога. Загалом усе спокійно.

Черкаси – всю ніч тривоги, тривають досі.

Полтавщина – кількагодинна тривога від 5-ї ранку, ніч – спокійно.

Херсонщина – ніч минула відносно спокійно. В районі аеропорту було чутно вибухи.

Одеса – протягом ночі дві повітряні тривоги.

Нагадаємо, вночі в Київській області після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції. За попередніми даними, жертв і постраждалих нема.