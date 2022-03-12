Попередньо, жертв і постраждалих немає.

У Київській області після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, жертв і постраждалих немає.

Від ДСНС для гасіння пожежі залучали 20 осіб і 4 одиниці техніки.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Нагадаємо, колона російських військ завдовжки приблизно 64 кілометри, яка тягнеться в напрямку Києва, почала перегрупування після майже тижневого стояння на місці.

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, головними напрямками зосередження зусиль Росії залишаються Київ і Маріуполь, а також просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.