У Київській області після обстрілу згорів склад зберігання замороженої продукції.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"12 березня о 03:50 у с. Квітневе Броварського району внаслідок обстрілу виникла пожежа складу зберігання замороженої продукції", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, жертв і постраждалих немає.
Від ДСНС для гасіння пожежі залучали 20 осіб і 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, колона російських військ завдовжки приблизно 64 кілометри, яка тягнеться в напрямку Києва, почала перегрупування після майже тижневого стояння на місці.
За оцінками Генерального штабу ЗСУ, головними напрямками зосередження зусиль Росії залишаються Київ і Маріуполь, а також просування в напрямках Кривого Рогу, Кременчука, Нікополя і Запоріжжя.