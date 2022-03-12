Окупанти намагаються захопити Маріуполь і Сєвєродонецьк і заблокувати Чернігів, – Генштаб

Крім того ворог переміщує резерви до Сум та бомбардував з повітря Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ.

Російські окупанти намагаються захопити Маріуполь та Сєвєродонецьк. Також хочуть оточити Чернігів і переміщують резерви до Сум.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличи та Верхній Теребежів на території Білорусі. Ніхто не постраждав.

На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник утримує рубіж в районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів.

На Сіверському напрямку ворог намагається наступати на напрямках н.п. Зазимья та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку, намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовиця.

На Слобожанському напрямку росіяни зосередили сили в районах Сєверодонецька, Сватового, Куп’янська, Великої Писарівки, Московського Бобряка, Лебедина, але активних наступальних дій не проводить. Здійснює переміщення резервів до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках противник основні зусилля зосередив на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи противника закріпились в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань в районі н.п. Гуляй Поле.

Також російська авіація бомбардувала крилатими ракетами Луцьк, Дніпро та Івано-Франківськ.

На тимчасово захоплених територіях проходять антиросійські мітинги.

«Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовим сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам втрат у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їх волю до подальшого протистояння», - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, що за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів Маріуполя окупаційні російські війська вбили 1582 мирних мешканців.