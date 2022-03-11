За 12 діб блокади Маріуполя окупанти вбили 1582 мирних мешканців

За 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів Маріуполя окупаційні російські війська вбили 1582 мирних мешканців.
Про це повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.
“Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні. Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!” – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вчора вдень ворог продовжив обстріл житлових кварталів Маріуполя. Є влучання в корпус Приазовського державного технічного університету в центрі міста. Також зафіксовано бомбардування в районі Драматичного театру.
9 березня російська артилерія обстріляла пологовий будинок та дитячу лікарню. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров підтвердив, що бомбардування лікарні та пологового будинку було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ.