Уже сьогодні внаслідок обстрілу з російських літаків у місті загинула людина.

У результаті авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі у середу, 9 березня, загинули три особи. Серед загиблих – дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

"На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні в Маріуполі постраждали 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка", – сказано в повідомленні.

Уже сьогодні, 10 березня, внаслідок ранкового авіаобстрілу Маріуполя загинула людина.

"Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 у районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньою інформацією, є один загиблий", – повідомляють у міськраді.

Учора заступник міського голови Сергій Орлов повідомляв, що за два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 із них 9 березня поховали в братській могилі.

Нагадаємо, станом на 24:00 8 березня ООН нарахувала в Україні 516 загиблих і 908 поранених. Реальні цифри значно вищі.