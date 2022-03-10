Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
Збройні сили збили ще один ворожий літак Су-25
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
ЗСУ примусили ворога відійти на двох напрямках, на Чернігівщині окупанти шукають спосіб здатись у полон, – зведення Генштабу
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Загинув екснардеп Євген Дейдей
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відео ювелірного знищення техніки Росії на Київщині
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
"Ворог пішки йшов з Херсона до Миколаєва. Значить, з технікою зовсім туго", – Кім
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
Генштаб оновив статистику втрат ворога: 130 літаків і гелікоптерів, 60 цистерн з пальним, понад 1,1 тис. БМП
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило дані чеченських командирів, які воюють проти України
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
Росія звільнила з посад вісьмох генералів за провал "бліцкригу" в Україні, - Данілов
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час бомбардування дитячої лікарні в Маріуполі загинули 3 людини, серед них – дитина

Уже сьогодні внаслідок обстрілу з російських літаків у місті загинула людина.

Під час бомбардування дитячої лікарні в Маріуполі загинули 3 людини, серед них – дитина
Фото: AP/Євген Малолетка

У результаті авіаудару по дитячій лікарні в Маріуполі у середу, 9 березня, загинули три особи. Серед загиблих – дитина.

Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

"На сьогодні відомо, що після терористичного бомбардування російськими літаками дитячої лікарні в Маріуполі постраждали 17 людей (діти, жінки, лікарі), троє загинули, серед них одна дитина - дівчинка", – сказано в повідомленні.

Уже сьогодні, 10 березня, внаслідок ранкового авіаобстрілу Маріуполя загинула людина.

"Знову недобрий ранок у Маріуполі. Знову авіаналіт на мирне місто. Сьогодні о 8:00 у районі проспекту Будівельників, 110 російські окупаційні війська з літаків обстріляли маріупольців. За попередньою інформацією, є один загиблий", – повідомляють у міськраді.

Учора заступник міського голови Сергій Орлов повідомляв, що за два тижні війни в Маріуполі загинули 1170 мешканців, 47 із них 9 березня поховали в братській могилі.

Нагадаємо, станом на 24:00 8 березня ООН нарахувала в Україні 516 загиблих і 908 поранених. Реальні цифри значно вищі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також