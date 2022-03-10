«Довженко-Центр» та КМДА проводять кінопокази у київському метро

Департамент культури КМДА спільно з державним кіноархівом «Довженко-Центр» проводять кінопокази у київському метрополітені. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Покази відбуваються на станціях «Сирець», «Дорогожичі», «Лук'янівська», «Площа Льва Толстого» та «Дружби Народів». Згодом покази планують розширити на 14 станцій метро.

До програми кінопоказів увійшли стрічки різного жанру та епох – від фільмів ВУФКУ до сучасних, які зовсім нещодавно можна було побачити в українському прокаті як-от: «Найкращі вихідні» чи «Зірки за обміном». Добірка орієнтована на аудиторію різного віку та кінематографічних вподобань – для маленьких глядачів організатори підготували анімаційні стрічки, а також комедії та фестивальне кіно для молоді та дорослих.

Організатори сподіваються, що українське кіно зможе морально підтримати киян у ці важкі для України часи.

«Останні два тижні українці живуть у справжньому пеклі. Київ живе повідомленнями про повітряну загрозу, замість опери – слухаємо звуки ППО, а українські кінопрем’єри замінили на постійний скролінг стрічки новин. Наша місія як працівників культури – не лише зберегти культурні цінності, але й підсилити дух жителів Києва, що задля власної безпеки ночують в метро», – зазначила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Окрім «Довженко-Центру», фільмографію для показу надали й інші українські кінокомпанії – Film.ua та Артхаус Трафік. Організатори зазначають, що програма може доповнюватися та закликає до співпраці й інших гравців українського кіноринку.

Нагадаємо, напередодні на Майдані Незалежності в Києві пройшла мистецька акція "Вільне небо". Оркестр "Київ-Класик" зіграв концерт на підтримку заклику до світових лідерів закрити небо над Україною.