Мінкультури закликало збирати інформацію про зруйновані російськими окупантами об'єкти культурної спадщини в Україні

Фото- і відеодокази просять надсилати до Міністерства культури через сайт culturecrimes.mkip.gov.ua.

Міністерство культури та інформаційної політики оголосило про збір інформації щодо пошкоджень та руйнувань об’єктів культурної спадщини, які вчинили російські окупаційні війська на території України.

Про це йдеться на сайті відомства.

Фото- і відеодокази просять надсилати через сайт culturecrimes.mkip.gov.ua.

"Доступні для відкритого використання дані публікуватимуться на порталі. Надані верифіковані матеріали можуть бути передані Міжнародному кримінальному суді в Гаазі для проведення слідчих дій", - пояснили в Мінкультури.

У міністерстві повідомили, що внаслідок наступу російських військ було знищено історико-краєзнавчий музей в с. Іванків на Київщині. Знищено десятки пам’яток архітектури та історії внаслідок ракетно-бомбових ударів російських окупантів по Харкову на Чернігову.

"Значних руйнувань зазнала архітектурна пам’ятка – будівля кінотеатру ім. Щорса в центрі м. Чернігова, історична споруда школи по вул. Шевченка у м. Харкові, дерев’яна Покровська церква кінця ХІХ ст. в с. В’язівка на Житомирщині", - зазначили в Мінкультури.

Є інформація про локальні пошкодження внаслідок російських бомбардувань Успенського собору в Харкові та ансамблю Троїцько-Іллінського монастиря в Чернігові.

Нагадаємо, СБУ запустила сервіс для збору доказів воєнних злочинів російської армії.

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